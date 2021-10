Guediawaye : avec le soutien de Malick Gackou, Ahmed Aidara investi par la population Le samedi 9 Octobre restera sans doute un jour mémorable pour Guédiawaye qui depuis 50 ans d’existence, a connu plusieurs rebondissements dans son histoire politique et social.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Octobre 2021 à 19:16 | | 3 commentaire(s)|

Les populations de Guédiawaye sont en effet sorties massivement lors du meeting organisé par le mouvement « Guédiawaye La Bokk » pour rendre hommage à Ahmed Aidara, digne fils de cette localité qui ne ménage aucun effort pour leur bien-être.



Au niveau du terrain de Mbod 3 où se tenait le meeting rempli de monde, les militants de GLB, les autorités politiques de la coalition Yeewi Askan wi et les spectateurs scandaient «Ahmed Aidara maire par force ».



Durant tout le meeting, où l’on a remarqué la présence de Aida Mbodj et de Malick Gackou, les discours ont tous porté sur le fait que Ahmed Aidara dispose du meilleur profil pour réaliser l’alternance à Guédiawaye.



Dans son speech, Ahmed Aidara n’a pas manqué de remercier Malick Gackou pour son soutien constant de son combat et de sa candidature. Il a longuement diagnostiqué les maux de Guédiawaye et la gestion jugée catastrophique de Aliou Sall.



Selon Ahmed Aidara, Aliou Sall a fait reculer Guédiawaye.



