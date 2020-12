Guédiawaye et Thiaroye: 62 individus interpellés pour divers délits

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Décembre 2020 à 09:51 | | 0 commentaire(s)|

Au total, 62 individus ont été interpellés par le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye et les services du Commissariat central de Guédiawaye, dans le cadre de leur traditionnelle mission de sécurisation. Selon des sources de "L'As". Ils ont été arrêtés pour divers délits, dont 10 pour détention et usage collectif de chanvre indien, 01 pour détention illégale d’arme blanche, 34 pour non port de masques et 04 pour ivresse publique manifeste.



Deux personnes ont été également mises aux arrêts pour détention illégale d’arme à feu, dont une avec un pistolet automatique et 01 avec un revolver. Au terme de l’opération, les 34 personnes interpellées pour non-port de masque, ont été libérées après avoir été verbalisées et après avoir payé une amende de 3000 francs. Seules 13 personnes ont été déférées au parquet.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos