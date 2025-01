Guédiawaye: un bijoutier accusé de viol sur une fillette de 8 ans déféré au parquet

Al B. Ndiaye devra se montrer convaincant pour espérer échapper à la prison. Ce bijoutier de 32 ans, plus connu sous P. Ndiaye, a été déféré au parquet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye pour viol sur mineure de moins de 13 ans présumé.



C’est sa voisine Nd. F. Guèye, une mère de famille de 35 ans, qui a porté plainte contre lui, l’accusant d’avoir abusé de sa fille de 8 ans, S. Kh. Niang. Les deux parties vivent dans la même concession à Médina Gounass à Guédiawaye.



En revenant du travail un jour, la plaignante, receveuse de bus «Tata», retrouve sa fille couchée, se tordant de douleurs et en larmes. Elle la presse de questions pour savoir ce qu’elle avait. D’après le récit de L’Observateur, repris par Seneweb, la victime présumée raconte à sa mère que «tonton P. Ndiaye» l’a violée.



«C’est quand j’entre dans les toilettes pour faire mes besoins qu’il m’y retrouve et ferme la porte. Tout en enlevant ma culotte, il introduit ses doigts dans mon sexe et le tripote», révèle la fillette, signalant que le bijoutier, marié et père de famille, aurait répété les abus plusieurs fois et lui demandait chaque fois de ne rien dire à ses parents.



Après avoir entendu ce récit insoutenable, la receveuse se pointe au commissariat et dépose plainte. Munie d’une réquisition des enquêteurs, elle se rend au centre de santé Roi Baudoin. «La diagnostic confirme l’agression sexuelle et les limiers convoquent le mis en cause», rapporte L’Observateur.



Le bijoutier se pointe au commissariat le 10 janvier. Il balaie les accusations portées contre lui et affirme être victime «de manigances visant à le discréditer», souligne le journal. Lors de la confrontation avec la plaignante en compagnie de sa fille, «tonton P. Ndiaye» continue de clamer son innocence.



Le procureur de Pikine-Guédiawaye appréciera.