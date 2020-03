Guégerre à l’Apr-Parcelles : Amadou Ba, accusé promet une solution

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mars 2020

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Ba, s’est prononcé, ce lundi, sur les remous qui secouent présentement l’Apr aux Parcelles assainies.



«Ce qu’il faut retenir, c’est que le Président (Macky Sall) m’a fait confiance et m’a demandé de faire de la politique. Il n’y a vraiment pas de préoccupation. Maintenant, dans tout parti, il peut y avoir des frustrations, çà et là, justifiées ou pas», a-t-il fait comprendre à la presse, à l'issue d’une plénière tenue à l'Assemblée nationale.



Accusé de dérouler un agenda caché au sein du parti présidentiel, le responsable a, dans la foulée, promis d'apporter des éléments de solution.



Il dit : «Je pense que c'est ce qui nous est demandé à travers ces actions que nous déplorons, et que nous condamnons. Peu importe, l’action est là, il va falloir apporter des éléments de réponse, et c'est ce que nous ferons».



Pour Ba, l'objectif est de renforcer le parti. «Mais au-delà du parti, c’est de renforcer tous les alliés du président, Macky Sall. Cela est extrêmement important», a-t-il ajouté. Et de tempérer : «Aux Parcelles assainies, nous sommes tous de la même famille. Nous appartenons à l’Apr, il y a eu quelques militants, qui n’étaient pas contents».

