Guéguerre à l’APR : Maodo Malick Mbaye alerte sur les dérives verbales basées sur les origines, sociale, raciale et ethnique Maodo Malick Mbaye, le leader du mouvement Guem Sa Bopp, de la mouvance présidentielle a alerté sur les dérives verbales dans la guéguerre entre responsables de l’Apr.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Décembre 2019 à 07:59 | | 0 commentaire(s)|

« Il faut éviter ces dérives verbales sur les origines sociale, raciale, ethnique, religieuse ou de caste car cela peut amener l’éclatement ou la déchirure de la cohésion sociale. Et la cohésion sociale, c’est comme la confiance, une fois qu’elle éclate, on ne peut plus la retrouver », a-t-il déclaré sur la RFM. et d’avertir, « il faut éviter de franchir cette ligne rouge. Dans tous les pays où des problèmes de ce genre ont éclaté, les conséquences ont été dramatique ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos