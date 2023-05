Guerre au Soudan : Douze Sénégalais et neuf Bissau-Guinéens rapatriés

Tirailleurs sénégalais ou travailleurs sénégalais au Soudan ? Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a procédé, hier mardi, au rapatriement de douze Sénégalais et neuf Bissau-Guinéens du Soudan, sur instruction du chef de l’Etat. « Ces candidats au retour volontaire ont été convoyés de Khartoum au Caire, puis rapatriés à Dakar, sous la coordination de l’ambassade du Sénégal en Égypte. Ils ont été pris en charge à leur arrivée à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), par les services compétents de l’Etat, conformément aux procédures habituelles mises en place dans pareilles situations ».



Selon "Le Témoin", le ministère remercie également les autorités soudanaises et égyptiennes, pour leur coopération qui a facilité la bonne exécution de l’opération. A l’analyse, il ne s’agit pas donc de « tirailleurs », mais d’honnêtes travailleurs rapatriés du Soudan.

