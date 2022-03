Guerre en Ukraine : Les assureurs russes interdits de travailler avec des sociétés étrangères

Selon Atlas Magazine, parmi les pays concernés figurent le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, la Nouvelle- Zélande, la Suisse, Singapour, Taïwan et tous les Etats de l’Union Européenne (Ue).



Le texte législatif signé par le président Poutine confère également, selon la même source, au conseil d’administration de la Banque de Russie le pouvoir de décider des obligations qui ne sont pas soumises à un transfert par un assureur à une société nationale d’assurance ou de réassurance.



Aussi, note-t-elle, la banque est également autorisée à déterminer les données que les organisations financières ont le droit de ne pas divulguer au grand public. L’objectif étant d’empêcher les Etats hostiles d’imposer des sanctions en utilisant ces informations.

Dans le secteur des assurances, plusieurs acteurs européens et américains ont annoncé la suspension de leurs activités avec les entreprises russes, ajoute-t-on. Avant de souligner qu’il s’agit, entre autres, de Swiss Re, Hannover Re, Allianz, Zurich Insurance, Generali, Willis Towers Watson (WTW), Marsh McLennan et Aon.



