Guerre fratricide au Ps : Jour de vérité entre Barth et Tanor

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Janvier 2018 à 09:07 | | 0 commentaire(s)|

Ce lundi va marquer un tournant dans la bataille pour le contrôle du Parti socialiste, qui oppose le camp de Tanor à celui de Khalifa Sall. Pour cause. Le juge du tribunal de référés de Dakar va trancher suite à la plainte de Barthélémy Dias contre Ousmane Tanor Dieng et Serigne Mbaye Thiam.



Le maire de Mermoz-Sacré Cœur, Barthélémy Dias, un des principaux lieutenants de Khalifa Sall, avait porté plainte contre ces derniers pour «faux et usage de faux en écriture privée». A l’en croire, le secrétaire général du Ps, Ousmane Tanor Dieng, et Serigne Mbaye Thiam, le Secrétaire national chargé des élections, ont engagé leur parti en lieu et place du Comité central «le seul habilité à prendre une décision qui peut engager le Ps ».



"Nous avons décidé de porter plainte contre la direction du Parti socialiste pour faux et usage de faux dans la circulaire qu'ils ont initiée, pour saisir les coordinations. Il y a des coordinations qui se sont enfermées à trois ou quatre dans une chambre et ont décidé, au nom de toute une coordination, pour dire qu'elle vote Oui. Aux Parcelles Assainies, la direction du Ps est coupable de faux et usage de faux. A Yoff, la direction du parti est coupable de faux et usage de faux. A Khombole également. Et je peux continuer à citer", avait expliqué Barthélémy Dias, pour justifier sa plainte. Les deux parties s’étaient présentées devant le juge des référés qui a renvoyé son verdict à aujourd’hui.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook