Guillaume Diop, l’astre sénégalais de l'Opéra de Paris Les Sénégalais ont tous les talents, serait-on tenté de dire. Même celui de briller dans des domaines si éloignés de nos traditions locales. L’histoire de Guillaume Diop est si inspirante, qu’elle gagnerait à être racontée. Il s’agit d’un jeune danseur talentueux, qui incarne à la fois l'élégance de la danse classique et la diversité culturelle. Sénégalais et français, il a su s’élever au point d’arriver au stade suprême de la danse en France : celui de danseur-étoile au sein du prestigieux Ballet de l'Opéra national de Paris. Ses maîtres saluent en ce jeune Sénégalais, un esthète du rythme, qui émerveille par sa technique, son expressivité, sa fluidité et son charisme.

Guillaume Diop commence la danse en 2012, lorsqu'il intègre à 16 ans, l'École de Danse de l'Opéra national de Paris. Il y développe rapidement ses compétences et sa passion pour cet art exigeant. Son talent précoce ne passe pas inaperçu et lui permet de se faire remarquer dès ses premières années.



En 2018, à seulement 22 ans, Guillaume Diop fait son entrée dans le Corps de Ballet de l'Opéra de Paris, une étape clé dans sa carrière. Il est distingué par le prestigieux Prix du Jeune espoir masculin du Ballet. La critique salue en lui, un potentiel exceptionnel.



En 2021, il monte en gamme et remporte le Prix de danse du Cercle Carpeaux et le Prix AROP de la Danse pour la saison 2020/2021, confirmant ainsi son statut de jeune prodige de la danse classique. Ces récompenses viennent saluer le travail acharné de ce fils du Sénégal et ses performances exceptionnelles sur scène.



En 2022, Guillaume Diop est promu par la direction artistique de la compagnie au rang de Coryphée, un des échelons les plus prestigieux du Ballet de l'Opéra de Paris, puis, vite, il devient Sujet, dernière étape avant la consécration ultime.



Le 11 mars 2023, Guillaume Diop atteint le sommet de son art : il est nommé Danseur Étoile lors d’une représentation de Giselle en Corée du Sud. Lors de cette représentation, il incarne le rôle emblématique d'Albrecht, un rôle d'une grande complexité émotionnelle et technique. Cette nomination, qui survient après une prestation magistrale, marque une étape historique dans sa carrière, faisant de lui le premier danseur d'origine sénégalaise à obtenir ce prestigieux titre à l’Opéra de Paris.



Guillaume Diop incarne l’esprit sénégalais, un talent qui n’altère nullement le goût du travail et la constance dans l’effort, pour améliorer jusqu’à la quasi perfection sa technique. Dans un monde de la danse, surtout au sein de l’Opéra de Paris encore très fermé aux Arabes et aux Noirs, Guillaume Diop va susciter des vocations et ouvrir ce haut lieu des arts et de la culture, à ses frères et sœurs français d’origine africaine. Son parcours démontre que l'excellence en danse n'a pas de frontières et que le talent peut éclore de tous horizons. Si son parcours est déjà exceptionnel, il est clair que l’histoire du danseur étoile sénégalais ne fait que commencer.



Ce n’est pas un hasard si Guillaume Diop a été retenu pour les J0 de Paris 2024; pour effectuer une prestation de danse. Une idée pour les JOJ de Dakar 2026 ?















