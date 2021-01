Guinaw Rails: Le lutteur Aliou M. en garde-à-vue

A Guinaw Rails, les commentaires vont bon train sur les motifs de l’arrestation du lutteur Aliou M. A en croire des sources de "L'As", le lutteur est actuellement en garde-à-vue au Commissariat de Guinaw Rails. Il est empêtré dans une histoire de coups et blessures volontaires.



D’après des informations du journal, Aliou M. a fracassé le nez de son colocataire O. B. qui s’est rendu dans une structure sanitaire pour se soigner et se faire établir un certificat médical. Ce document fait état d’une incapacité temporaire de travail de 15 jours. C’est ainsi que la victime s’est rendue à la Police de Guinaw Rails, pour porter plainte. Ce qui a conduit à l’arrestation du lutteur Aliou M. et son placement en garde-à-vue pour les besoins de l’enquête. Affaire à suivre.

