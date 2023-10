Guinaw Rails : Un charretier tue un soudeur avec un couteau

Un soudeur du nom de M. Mbaye, a été poignardé par le charretier I. Mbaye alias ‘’I. Fall’’, au cours d’une bagarre survenue dans la nuit du vendredi dernier à Guinaw Rails (Pikine, banlieue Dakar pisé). Le meurtrier présumé a été arrêté quelques heures après son crime ignoble.



La bagarre a eu lieu au quartier Médinatou Mounawara 2 de Guinaw-Rails, dans la banlieue dakaroise. M. Mbaye s’est écroulé, en gisant dans une mare de sang. Sans demander son reste, I. Mbaye alias ‘’I. Fall’’ a laissé son belligérant entre la vie et la mort et a pris la fuite à bord d’une moto.

Malheureusement, le soudeur âgé de 38 ans a succombé à ses blessures après son évacuation à l’hôpital de Pikine, selon "Seneweb".



Alertés de la bagarre mortelle dans la nuit du vendredi dernier vers 21 h, les éléments du commissariat de Guinaw-Rails se sont transportés aussitôt sur les lieux indiqués. Avant de traquer le suspect et de l’arrêter.











