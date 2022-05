Guinaw Rails : Une fillette de 14 ans suspectée d'escroquerie et de tentative d'enlèvement

Y. Kâ, une mineure âgée seulement de 14 ans a été arrêtée par la Police de Guinaw Rails pour escroquerie et tentative d’enlèvement d’une enfant âgée de 2 ans.



Son modus operandi consiste, d’après les éléments de l’enquête, à squatter les agences de transfert d’argent à Guinaw Rails, Thiaroye et Pikine. Elle usait de malices pour tromper les jeunes de son âge envoyés par leurs parents ou proches pour déposer ou retirer des sommes d’argent.



Selon les dernières informations reçues, elle a fait plusieurs victimes dans cette zone de la banlieue dakaroise.



Face aux fins limiers, en présence de sa mère biologique, Y Kâ lâche avoir quitté les Parcelles Assainies où elle vit avec sa grand-mère maternelle pour se présenter à Guinaw Rails sud en vue de rendre visite à une amie. C’est ainsi que son attention a été attirée par le jeune M N qui manipulait des billets de banque. Elle l’a alors rattrapée en se présentant comme étant la fille du gérant du multi-services, d'où venait de sortir cette dernière. Elle a réussi à tromper sa vigilance. Elle a utilisé le même mode opératoire pour escroquer également d’autres victimes.



Sur la fille qu’elle tenait entre ses mains au moment de son interpellation, elle n’a pas été en mesure de fournir des explications plausibles.



A l’issue de l’enquête, Y. Kâ a été présentée au parquet de Pikine-Guédiawaye, pour les faits d’escroquerie et tentative d’enlèvement de mineure âgée de 02 ans, rapporte Seneweb.

