Guinaw-rails: Un vigile qui se faisait passer pour un policier arrêté

Pour certains, tous les moyens sont bons pour gagner de l’argent. Dans ce lot, M. Sonko. Diatta avait une technique particulière. Ce vigile se faisait passer pour un policier en vue de racketter d’honnêtes citoyens. Le faussaire a fini par tomber dans les filets du commissaire Alpha Oumar Bâ. Tout a commencé lorsque le chef de service du commissariat de Guinaw-rails a été informé d’une bagarre opposant deux individus dont l’un portait un habit à l’effigie de la Police. La descente, effectuée sur les lieux indiqués, a permis de démasquer le faux limier qui détenait une arme factice, detaille Rewmi.



Après avoir racketté un conducteur de moto, le faux policier disparaît avec son téléphone. L’un des belligérants a confié que M. Sonko Diatta avait l’habitude de l’interpeller pour des contrôles sur les pièces afférentes à la conduite de sa moto. Selon A. W. Diallo, l’homme portant un habit noir à l’effigie de la police lui réclamait souvent de l’argent avant de lui remettre sa moto.



« Il m’avait emprunté mon téléphone pour émettre un appel avant de partir avec. J’ai retrouvé ce jour M. Sonko Diatta au poste de Thiaroye avant de l’empoigner pour lui réclamer mon téléphone », déclare le conducteur de moto.



Le mis en cause s’est présenté devant les limiers de Guinaw-rails comme étant un agent de police de la 44e sans convaincre. Il a été embarqué dans le panier à salade. Interrogé dans les locaux de la police de Guinaw-rails, M. Sonko Diatta a retourné sa veste. Le mis en cause a tenté de faire croire aux enquêteurs que son frère, membre de la 44e promotion de la police, lui avait offert l’habit avant son décès.



Malgré ses dénégations, le mis en cause a été rattrapé par son passé. Ayant entendu l’arrestation de l’usurpateur, la dame P.S s’est présentée au commissariat de Guinaw-Rails pour déposer une plainte contre lui. « Il avait menacé de m’embarquer au commissariat parce que je détenais une caisse contenant des cuisses de poulet. J’ai remis 60.000 f Cfa à M. Sonko Diatta sur sa demande pour continuer mon chemin », confesse la deuxième victime.



Au terme de l’enquête diligentée par les hommes du commissaire Alpha Oumar Bâ, le mis en cause a été présenté au procureur de Pikine-Guédiawaye ce mardi pour usurpation de fonction, abus de confiance et extorsion de fonds selon des sources proches du parquet.