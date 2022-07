Guinée : 52 camions sénégalais bloqués à la frontière depuis le 1er juillet

Un cortège de 52 camions en partance pour Kankan est bloqué depuis le 1er Juillet dans la forêt à 36 Kms de la frontière sénégalaise et deux kilomètres du barrage de la Guinée. Une entreprise sénégalaise devait décharger une quantité importante de nitrate d'ammonium pour le compte d'une autre entreprise en Guinée rencontre des difficultés depuis quelques jours après avoir franchi la frontière. Les camions sont en ce moment stationnés à Boundou Fourdou dans la forêt. Pour le transport de cette quantité importante de nitrate d'ammonium, Pape Ndiaye et Moussa Tine ont pris 52 camions avec à bord des chauffeurs et logisticiens de différentes nationales, informe Rewmi.



Parmi cette délégation, il y a 10 Sénégalais 15 Maliens et le reste est composé de guinéens. D'après les sources de Pulse.sn, les membres de cette délégation qui devaient acheminer les produits ont passé la fête de Tabaski en plein forêt car les autorités de la Guinée n'ont pas accepter de délivrer les documents autorisant les camions à continuer le trajet pour rejoindre Kankan. Des démarches ont été faites mais jusque- là nous sommes dans la forêt dixit M. Faye, un des logisticiens de la délégation. En effet, le nitrate d'ammonium est un agent ex- plosif puissant classé parmi les produits dangereux. Son transport obéit à des autorisations préalables des autorités.



Des droits de stationnement à payer le paiement du droit de stationnement des camions constitue un des problèmes rencontrés par ces transporteurs. On doit payer 500.000 Francs Guinéen soit 38.000 Fcfa par jour par camion déclare le logisticien Ahmed Faye. Nous sommes en train de négocier pour sortir de cette situation même si nous reconnaissons que les autorités de la Guinée ont fait des efforts depuis le jeudi dernier rajoute- t-il. Des membres de la délégation rencontrent des soucis de santé à cause des piqures de moustiques et autres insectes.