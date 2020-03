Guinée: 9 membres de l’équipe de l’ancien international, Pascal Feindouno, meurent dans un accident Neuf membres de l’Étoile de Guinée (2e division), appartenant à l’ancien international guinéen, Pascal Feindouno, dont des joueurs et personnel d’encadrement sont décédés, jeudi, dans un accident de leur minibus. L’accident s’est produit à Timbo, près de Mamou (centre) alors que l’équipe se rendait à Kankan pour jouer samedi contre Karifamoryah FC, pour le compte de la première journée de la 2e division Le bilan est de 9 morts et 19 blessés, dont 17 grièvement. Les corps et les blessés sont présentement à l’hôpital régional de Mamou, capitale régionale dans le centre de la Guinée, a affirmé le ministère de la Sécurité. Le bus aurait dérapé par excès de vitesse pour finir sa course sur un tronc d’arbre, selon la même source.

