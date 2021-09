Guinée Alpha Conde Etait-Il Devenu Gateux? : Certains proches le disent Les langues commencent à délier à propos de l’état de santé mentale de l’ancien président guinéen Alpha Condé capturé et déposé par le colonel Mamady Doumbouya. Tenez ! Alpha Conde Etait-Il Devenu Gateux? : Certains proches le disent

C’est un secret de polichinelle que le président Alpha Condé compte de nombreux amis et proches parmi les personnalités influentes et autres autorités sénégalaises.



Selon « Le Témoin », dans le lot, un influent patron des médias. Justement, ce dernier a raconté au « Témoin » que, lors de son dernier séjour à Conakry, il avait été reçu en audience par un président Alpha Condé devenu manifestement gâteux.



Pourquoi donc pensez-vous au défunt président tunisien Habib Bourguiba ?



« Je n’ai jamais connu mon ami Alpha Condé dans un tel état mental. Pis, il peinait à me reconnaitre physiquement alors pourtant qu’il m’avait fait appeler. Depuis ce jour, je me suis rendu compte que l’ancien président guinéen souffrait de troubles mentaux. Peutêtre, ces signes pathologiques constatés par son entourage ont-ils dû accélérer sa chute ! » se désole notre confrère ami de longue date d’Alpha Condé.



Agé de 83 ans, l’ex-président guinéen a été capturé par des militaires lors d’un coup de force le 5 septembre 2021.



