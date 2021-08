Guinée: Après Ebola, Lassa, Corona... un cas "probable" du virus Marburg La Guinée est-elle en train de devenir le territoire où se donnent rendez-vous tous les virus maudits au monde ? Déjà frappée par une série d'épidémies (Coronavirus, Lassa, fièvre jaune), la Guinée qui a fraîchement vaincu Ebola, vient d'enregistrer un premier cas probable de la fièvre de Marburg.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Août 2021 à 08:22 | | 0 commentaire(s)|

Ce cas a été enregistré le jeudi, 05 août 2021 à Tèmessadou M'boke, sous-préfecture de Koundou, préfecture de Guéckédou dans la région sanitaire de Nzérékoré, par deux (2) laboratoires nationaux basés à Guéckédou et à Conakry du niveau P2, a annoncé ce vendredi 6 août 2021, l'agence nationale de sécurité sanitaire.



Considérant que c'est la première fois que cette maladie a été notifiée en Guinée, les autorités sanitaires en collaboration avec ses partenaires ont décidé ce qui suit :

1. Envoi d'un échantillon à l'institut Pasteur de Dakar (laboratoire P3) pour une ré-confirmation

2. Investiguer autour du cas en vue de détecter d'autres cas suspects et lister les contacts;

3. Renforcer la surveillance dans la zone suspectée;

4. Sensibiliser les populations de la zone suspectée sur les mesures de prévention.



Une mission mixte de la Direction régionale de la santé de Nzérékoré, Direction préfectorale de la santé de Guéckédou et l'OMS est déployée pour investiguer autour du cas. A date, aucun nouveau cas suspect n'a été détecté en attendant la fin des investigations, précise la note d'information de Dr Sakoba Keita.

