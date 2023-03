Guinée : Augmentation du nombre d’embauches au troisième trimestre 2022.

L’INS souligne que les embauches réalisées dans le public ont augmenté de 45,5 % après +111,5 % au trimestre précédent. Quant aux postes pourvus par les agences de placement, ils ont enregistré une hausse de +6,8 % après -14,7 % au 2ème trimestre 2022 comprenant 2 038 hommes contre 145 femmes. <<Une baisse des recrutements est enregistrée au niveau des femmes (-24,9 % après -28,5 % au trimestre précédent), contre une hausse de 10,1 % des recrutements chez les hommes, après -12,9% au 2ème trimestre 2022>>, signale l’INS.



La reprise des embauches dans le privé est essentiellement portée par les branches Commerce (+50 % après -66,7 %) et Service (+13 % après -13,3 % au trimestre précédent).



Au 3ème trimestre 2022, 900 contrats de travail ont été enregistrés à l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE) dont 777 contrats pour les hommes et 123 pour les femmes. Après une hausse au 2ème trimestre 2022, le nombre de contrats enregistrés à l’AGUIPE baisse (-38,4 % après +23,8% au trimestre précédent). Les contrats enregistrés pour les femmes ont baissé de 61 % après une hausse de 5,7 % au 2ème trimestre 2022.



<<La baisse des contrats de travail enregistrés à l’AGUIPE a concerné à la fois les CDD et les CDI : -36,5 % de CDD enregistrés (soit 727, après une hausse de 23,3% au 2ème trimestre 2022) et - 45,3 % de CDI enregistrés (soit 173, après une hausse de 25,9%)>>, note l’INS.



Les entreprises créées ont déclaré 4 787 emplois, en baisse (-10,4 % après -6,9 % au trimestre précédent). La baisse d’emplois déclarés au moment de la création est de 23 % dans la Communication et TIC (après +8,8 %), de 20,9 % dans l’Agriculture, Elevage et Pêche (après +11 %) et de 18,9 % dans l’Energie et Mines (après -11,8 %). En revanche, les emplois déclarés ont augmenté de 51,5% dans le Tourisme, Hôtellerie et Art (après -8,8% au trimestre précédent) et de 39,6 % dans l’Industrie (après +17,8 %).



Au total, signale l’INS, 3 375 emplois sont déclarés à Conakry, en baisse de 13,1% (après -13,1 % au trimestre précédent). Les emplois déclarés ont augmenté de 47,4 % dans la région de Labé (après -37,1 %) et de 22,1 % dans la région de Boké (après - 27,6 %).

Les principales branches ayant contribué à la variation négative sont le Commerce (-4,2 %) et les Prestations de service (-3,3 %).



Les déclarations de salariés à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) ont atteint 2 939 au 3ème trimestre 2022, soit 45,4 % de moins qu’au trimestre précédent (après +84,8 % au 2ème trimestre 2022 avec 5 384 déclarations de salariés enregistrés). Au total, 2 576 déclarations sont faites au profit des hommes contre 363 au profit des femmes.



La baisse des déclarations de salariés touche toutes les branches, à l’exception du Commerce (+13,7% après +6,0% au trimestre précédent) +50 % au trimestre précédent). Les baisses sont notées principalement dans les branches BTP (- 76,1 % après +120,1 % au trimestre précédent) et l’Industrie (-69,5 % après +195,1 %).

Les plus fortes contributions à la baisse sont portées par la branche Industrie (-11 %) et Service (-10 %).



Le nombre d’autorisation / visas de travail accordés aux entreprises est en baisse (- 66,7 % après 50,3% au trimestre précèdent) pour atteindre 173 visas de travail, contre 520 au 2eme trimestre 2022. Entre juillet et septembre 2022, l’INS note que 167 visas de travail ont été accordés aux hommes, en baisse de 67,6 % par rapport au trimestre précèdent.

