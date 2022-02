Guinée-Bissau: Coup d'Etat en cours, fusillades signalées, le Président Embalo "exfiltré" Tentative de coup d’Etat ou coup d’Etat réussi ? En tout état de cause, des coups de feu ont été entendus au palais du gouvernement de Guinée-Bissau, en plein Conseil des ministres, ce mardi 1er février 2022. Et selon les premières informations obtenues, «il y aurait eu des morts et le Président Umaru Sissosco Embalo serait exfiltré par sa garde rapprochée».

Toutefois, Bissau Online a donné les dernières informations. « Des sources de la présidence de la République de Guinée-Bissau confirment que le chef de l'État, Umaro Sissoco Embaló, et le Premier ministre, Nuno Gomes Nabiam, sont à l'intérieur du bâtiment, entourés de militaires », a écrit la source.



Elle ajoute que le Président Umaro Sissoco Embaló, plusieurs membres du gouvernement et dirigeants, sont également arrêtés au palais du gouvernement. « Personne n'entre, ou ne sort », précise-t-on.

