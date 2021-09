Guinée: Cellou Dalein Diallo dément son arrestation et se dit libre de ses mouvements

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Septembre 2021 à 20:23 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de l’opposition guinènne, Cellou Dalein Diallo a réagi pour démentir les rumeurs, circulant sur les réseaux sociaux et certains médias, faisant état de son éventuelle arrestation.



Ainsi, il précise qu’il est libre de ses mouvements et, il n’est ni recherché, ni arrêté.





