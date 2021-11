Guinée : Colonel Doumbouya éconduit Mohamed Ibn Chambas, l’envoyé spécial de la CEDEAO La Guinée ne recevra pas Mohamed Ibn Chambas, désigné envoyé spécial de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), révèlent nos confrères de « Dakaractu ». Le colonel Mamady Doumbouya, chef de l’État et président du Cnrd, l’a bien fait savoir à la Commission de l’institution sous-régionale à travers une missive.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Novembre 2021 à 09:09 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’homme fort de Conakry, « la nomination d’un Envoyé spécial ne nous paraît ni opportune, ni urgente dans la mesure où aucune crise interne, de nature à compromettre le cours normal de la Transition n’est observée (…). La mise en place des organes de la Transition se déroule comme prévu, dans un climat apaisé et en parfaite symbiose avec les Forces vives du pays », a fait savoir le tombeur du président Alpha Condé. Qui a tenu toutefois à jouer à la diplomatie.



« Nous restons disposés à recevoir les missions ponctuelles de la Commission de la Cedeao comme celle qui a récemment séjourné à Conakry, pour travailler avec le Gouvernement sur les axes d’accompagnement en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel normal ».



Rappelons-le, les chefs d’État de la Cedeao avaient décidé de maintenir les sanctions contre les putschistes, consistant à geler leurs avoirs et à réduire leur liberté de mouvement hors de la Guinée. Une série de décisions à laquelle s’ajoute la suspension du pays des instances de l’institution d’intégration sous-régionale. Pour rappel, au Mali aussi, autre pays où une junte militaire est au pouvoir, le représentant de la Cedeao a été déclaré persona non grata récemment.











Le Témoin



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos