Guinée : Décision du ministre de la Justice Gel des salaires d’une centaine de fonctionnaires Le ministre de la Justice et des droits de l’Homme a ordonné ce jeudi 22 décembre 2022, le gel des salaires de plus de cent fonctionnaires de son département.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Décembre 2022 à 11:09 | | 0 commentaire(s)|

Cette décision du garde des Sceaux intervient suite à un contrôle interne des dossiers et présence physique des fonctionnaires, a appris Africaguinee.com. Ce contrôle effectué par les services compétents du ministère a pu déceler des cas d’abandons de postes mais dont les concernés continuent de percevoir indûment des salaires par virement bancaire.



Charles Alphonse Wright instruit le pool financier de son département de se mettre en rapport avec les ministères du Budget et de la fonction publique pour procéder au gel des salaires des agents concernés en attendant de clarifier leur situation.



Bes Bi



