Guinée : Investiture d’Alpha Condé, Macky Sall et Umaru Embalo « persona no grata » à Conakry C’est officiel, les présidents sénégalais Macky Sall et Bissau guinéen Umaru Embalo ne seront pas présents lors de l’investiture de Alpha Condé qui a remporté dès le 1er tour la dernière élection présidentielle. Le président guinéen a préféré inviter ses « amis » et ignorer royalement ceux qui ont affiché leur soutien à son opposant.



Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Décembre 2020 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|

Si le président sénégalais est attendu pour les besoins de l’investiture de Alassane Dramane Ouattara à Abidjan ce lundi, il en sera autrement pour la cérémonie qui se déroulera à Conakry. Les présidents Macky Sall du Sénégal et Umaro Sissoco Embaló de Guinée-Bissau ne feront pas le déplacement de Conakry mardi prochain pour assister à l’investiture de leur homologue guinéen Alpha Condé.



Si Umaru Embaló -qui a été zappé par Conakry- a une dent contre Alpha Condé à cause de son soutien présumé à l’opposant Domingos Pereira, Macky Sall lui, serait fâché avec le numéro un guinéen pour la récente fermeture des frontières à l’approche du scrutin du 18 octobre dernier.



Denis Sassou Nguesso (DSN) profitera, le 15 décembre, de l’investiture de son ami Alpha Condé pour tenter de mener à bien sa mission officieuse de bons offices.



Les attaques outrancières du président Bissau guinéen dont l’élection continue d’être décriée sur Alpha Condé notamment sur le 3ème mandat et la non reconnaissance de sa victoire sur Cellou Dalein Diallo, avaient fini de montrer du « Général » sans troupes. Aujourd’hui, face à la Realpolitik, Umaru Embalo a félicité Alassane Ouattara qu’il vouait aux gémonies et serait dans une logique de rapprochement avec le chef d’état guinéen à qui il est prêté des intentions de faire payer le lutin de Bissau.



Selon plusieurs sources, Macky Sall n’aurait pas également aimé les « insinuations » de Conakry, le donnant pour très proche de l’opposant Cellou Dalein Diallo. Les deux dirigeants ouest-africains seront par contre lundi à Abidjan, chez Alassane Ouattara. Toute chose qui donnera un coup de frein dans les relations entre Conakry et les capitales Dakar et Bissau.



Christian Bellino MEA ATlantis

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos