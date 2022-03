Guinée : La belle rentabilité des banques en 2020

La DSB signale en effet dans son rapport 2020 que ce résultat net cumulé est bénéficiaire de 908 milliards de Guinée Nouveau Franc (GNF) contre 623 milliards GNF à fin 2019, soit un accroissement de 285 milliards GNF. <<Trois facteurs pourraient expliquer la rentabilité du secteur bancaire en cette période de crise sanitaire : la hausse du produit net bancaire (PNB), la maitrise des charges et la réduction du coût du risque>>, avance la DSB.



Le PNB est ainsi ressorti à fin 2020 à 3 054 milliards GNF contre 2 596 milliards GNF à fin 2019, soit une augmentation de 457 milliards GNF (17,6%). Selon la DSB, cette hausse est liée à l’accroissement des produits et commissions sur les opérations bancaires, notamment les opérations de trésorerie et interbancaire qui ont progressé de 302 milliards GNF.



Les frais généraux ont augmenté de 92 milliards GNF (7,2%), soit un accroissement moins proportionnel à celui du PNB, en raison de la baisse des effectifs et de certaines restrictions d’activités.



Quant au coût du risque, il a fortement baissé de 252,6% (ou -365 milliards GNF) en raison des exemptions temporaires de provisionnement des créances en souffrance. Selon toujours la DSB, toutes les banques ont réalisé un résultat net bénéficiaire au titre de l’exercice 2020.



Oumar Nourou

Le secteur bancaire guinéen est resté très rentable au terme de l’année 2020 avec un accroissement de son résultat net cumulé de 45,2% par rapport à 2019, selon la Direction de la supervision bancaire (DSB) de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).Source : https://www.lejecos.com/Guinee-La-belle-rentabilit...