Guinée : Les demandeurs d’emploi augmentent de 29,3% au 3ème trimestre 2024.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2025

Selon l’INS, ces demandeurs d’emploi ont majoritairement le profil de [Ingénierie, Industrie de transformation et Construction 228,8%], de [Service 118,8%] et de [Santé et protection sociale 58,8%].



Les inscriptions des femmes ont augmenté au troisième trimestre 2024 (15,4% après 5,1%) ainsi que celles des hommes (35,1% après 15,1%). Pour sa part, le nombre de personnes inscrites à l’AGUIPE a augmenté (18,1%, contre 10,6% au trimestre précédent). L’INS note que les inscriptions auprès des agences privées de placement ont augmenté (47,8% après 14,2% au trimestre précédent 2024), s’établissant à 427.



Les demandeurs d’emploi inscrits ont majoritairement le profil Commerce, administration et droit (419 inscrits) et Ingénierie, Industrie de transformation et Construction (263 inscrits). L’inscription des demandeurs d’emploi ayant le profil Ingénierie, Industrie de transformation et Construction a augmenté de 228,8%. Celle de ceux ayant le profil Sciences naturelles, mathématiques et Statistiques a baissé (-100%).



Selon l’INS, les profils ayant fortement contribué à la variation positive sont Ingénierie, Industrie de transformation et Construction (23,8%) et Service (12,4%).



Les inscriptions à l'AGUIPE et dans les agences privées de placement et d’intérim au cours d’une année sont en baisse (-55,3% par rapport au 3ème trimestre 2023).



En glissement annuel, les inscriptions à l’AGUIPE sont en hausse (57,9% par rapport au 3ème trimestre 2023). Par rapport au 3ème trimestre 2023, soit en glissement annuel, signale l’INS, les branches Technologies de l’information et de la communication, (157,7%), Santé et protection sociale (15,1%), ont enregistré les plus fortes hausses, contre une baisse dans les branches Commerce, administration et droit (-100%) et Agriculture, sylviculture, halieutique et sciences vétérinaires (-100,0%).



Oumar Nourou





Au 3ème trimestre 2024, 994 demandeurs d'emploi se sont inscrits auprès de l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi (AGUIPE) et dans les agences privées de placement et d'intérim, en hausse de 29,3% après 11,9% au trimestre précédent, selon le Bulletin trimestriel des statistiques du marché du travail édité par l'Institut National de la Statistique (INS).

