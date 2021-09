Guinée: Macky Sall condamne le coup d'État

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Septembre 2021 à 19:44 | | 0 commentaire(s)|

Le président Macky Sall, prenant part au sommet de la Cedeao sur la situation de la Guinée, a condamné ce mercredi, le coup d'État perpétré, dimanche dernier, contre Alpha Condé.



"Le Sénégal condamne le coup d’État et soutient les décisions du sommet, en vue de la préservation de la stabilité du pays et du rétablissement de l’ordre constitutionnel", a t-il tweeté.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos