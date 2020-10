Guinée / Mamadou Lamine Diallo, Tekki: " Alpha Condé joue au pyromane avec sa quête ridicule d’un troisième mandat" Le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo a considéré que c’est pour deux raisons au moins que la situation de la Guinée devait intéresser le Président Macky Sall. Le fleuve Sénégal prend sa source en Guinée. Il approvisionne en eau potable Dakar et assure l’irrigation de terres agricoles. Deuxièment, l’intégration africaine pour le Sénégal passe par la Guinée et la Gambie, en particulier.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Octobre 2020

Le parlementaire estime qu’Alpha Condé, installé par la force de la francophonie, il y a dix ans à la tête de la Guinée, joue au pyromane avec sa quête ridicule d’un troisième mandat. Le Président Condé qui compte beaucoup d’amis au Sénégal, s’était rendu populaire en écrivant un ouvrage illisible, "La Guinée, l’Albanie de l’Afrique".



Repéré par la France, insiste-t-il, il a été installé contre la volonté populaire des Guinéens au pouvoir en 2010. « On lui a taillé, sur mesure, un second tour d’une présidentielle de six mois contre le libéral Cellou Dalein Diallo.



Après une dizaine d’années, pendant lesquelles son prétendu génie politique ne s’est pas manifesté, voilà qu’avec un troisième mandat, il cherche une présidence à vie », accuse-t-il.



D’après Mamadou Lamine Diallo, il faut arrêter le massacre des populations par les forces armées d’Alpha Condé. La gouvernance démocratique en Guinée est inévitable. Deux mandats, ça suffit. Alpha Condé doit partir.



Libérez les leaders du FNDC, Oumar Sylla et les autres. « Il faut laisser les Guinéens manifester à Dakar », ordonne-t-il.



