Guinée équatoriale vs Sénégal - Seydou Sy : « Faire un bon match »

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Novembre 2018 à 09:47 | | 0 commentaire(s)|

« On prépare bien cette rencontre. Aujourd’hui (jeudi), on s’est entrainé sur du gazon naturel contrairement aux précédentes séances qui se faisaient sur la pelouse synthétique. On est fin prêts et on attend samedi pour faire de bonnes choses », a dit le gardien de l’As Monaco Seydou Sy, en pleine préparation pour le match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Le Sénégal affronte la Guinée Equatoriale ce samedi 17 novembre à Bata, à 15h.





