Guinguinéo - Quatre enfants dont des jumelles périssent dans un incendie

Quatre enfants d'une même famille dont des jumelles ont péri dans un violent incendie dans la localité de Fass dans le département de Guinguinéo. Le sinistre est dû à une bougie laissée allumée puis oubliée.



La fratrie dormait profondément quand le feu s’est déclaré dans leur chambre à base de paille, un peu après minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi. Alertés par les cris, les habitants du village, munis de bassins et de seaux remplis d’eau, sont venus au secours des enfants.



Malheureusement, ils n’ont pas pu faire grand-chose vu l’intensité des flammes. Et quand les sapeurs-pompiers de Kaolack sont arrivés sur place, l’irréparable s’était déjà produit : les jumelles Adama et Awa Ngom, âgés de 12 ans, leur soeur Ndèye Ngom, 10 ans, leur frère Serigne Bara Ngom, 8 ans, avaient déjà péri dans les flammes.