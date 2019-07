Guy Marius Sagna: « Aliou Sall était à la Dic pour regarder le match et boire du thé » C’est une déclaration ironique qui a tout son sens. Guy Marius Sagna a déclaré, ce jeudi, sur la RFM, que Aliou Sall est passé, mercredi « à la Dic pour regarder le match et boire du thé » avec le Procureur. Cela pour dire que cette audition était beaucoup plus pour « endormir le peuple et amuser la galerie ».

Et l’activiste, membre du mouvement citoyen Aar Li Nu Bokk, de s’interroger: « pourquoi ne pas s’être appuyé sur les rapports détaillés de l’Ofnac et de l’IGE? ».



Guy Marius Sagna a affirmé que la mobilisation ne va pas faiblir, soulignant que cela concerne l’avenir de 15 millions de Sénégalais.

