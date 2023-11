Guy Marius Sagna: "Ce budget ci, c'est le dernier budget néocolonial car en 2024, nous allons tourner cette page"

En cette fin de marathon budgétaire et des 12 ans du Président Macky Sall, indique le député Guy Marius Sagna, "la seule lettre qui me vient à l'esprit c'est la lettre D, D comme détournement de deniers publics, D comme détournement des richesses du Sénégal au profit des maitres impérialistes du Président Macky Sall. D comme dilapidation des ressources des Sénégalais. D comme dette, vous nous avez endetté comme pas possible"...