Guy Marius Sagna: « Cette incarcération ne m’ébranle pas » Libéré vendredi dernier après 1 mois d’emprisonnement pour ‘’fausse alerte au terrorisme’’, Guy Marius reprend du service. L’activiste a pris part à une conférence de presse animée par le collectif « Liberez Guy Marius », ce lundi. L’activiste a déclaré n’être nullement ébranlé par son séjour carcéral et promet de poursuivre le combat, notamment pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles du pays

Lundi 19 Août 2019

« Cette incarcération ne m’ébranle pas. Elle ne me fait pas peur. L’intimidation ne passera pas. La lutte va se poursuivre jusqu’au bout. Il n’est nullement question pour moi d’accepter ce musellement que l’on voudrait me voir observer », a dit l’activiste face à la presse.

« Mon sort peut arriver à tout le monde. C’est la raison pour laquelle le combat pour la liberté et la démocratie doit continuer. Ce combat ce n’était pas un combat pour moi. C’est un combat pour dire non à l’arbitraire, non à l’illégalité, non à une tentative de piétiner les libertés démocratiques de notre pays », a encore dit Guy Marius Sagna, non sans remercier tous ceux qui ont lutté pour sa libération, notamment ses avocats et camarades activistes.



