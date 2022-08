Guy Marius Sagna: "La France et les Etats-Unis ont assez de problèmes, qu'ils s'en occupent, on n'a pas besoin d'eux..." En conférence de presse, Guy Marius Sagna n'a pas mâché ses mots en s'adressant au Chef de l'Etat, Macky Sall, mais aussi à la France et les Etats-Unis, qu'il considère comme les maux principaux du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Août 2022 à 13:21 | | 0 commentaire(s)|

A l'en croire, la France a de sérieux problèmes à gérer au lieu d'interférer dans ceux du Sénégal. "Près de 500 personnes meurent chaque année en France à cause du froid, alors qu'elles sont abri. La France ferait mieux de s'occuper de cela et nous laisser régler les nôtres", a-t-il dit.



Et pour les Etats-Unis, c'est du pareil au même. "Les américains ont des problèmes à l'accès à la santé. Certains ne peuvent se soigner s'ils sont diabétiques. Alors, ils n'ont qu'à s'occuper de leurs problèmes", a-t-il souligné.



Pour GMS, il faut que l'Afrique se départisse de la politique extérieure, croyant que sans ces pays cités, elle n'existera pas.

