Guy Marius Sagna: "Les activités de l'APR ont été financées avec de faux billets" L'information sur la saisie record de 475 millions FCfa en faux billets, dont 419 millions en fausses coupures de 100 euros, 32 millions en faux billets de 10 000 FCfa et 11 millions en billets noirs et du mercure, a fait réagir l'activiste Guy Marius Sagna, selon Seneweb.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juillet 2021 à 07:46 | | 0 commentaire(s)|

Pour lui, dans un pays où le président de la République " libère les trafiquants de faux billets ", il est normal d'encourager le trafic de faux billets.



" L'impunité des grands entraîne l'incivisme des petits ", indique GMS. D'ailleurs, il avance que " les activités de l'Apr ont été financées avec des faux billets ".



Pour GMS, la saisie peut être traitée comme " un fait divers ". Le seul hic est que dans un pays qui fait partie des plus pauvres du monde, " on ne divertit pas son peuple ", dit l'activiste.

