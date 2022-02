Guy Marius Sagna à Macky Sall: "Ne donnez pas de terrains aux Lions qui..." C'est pendant les périodes de maladie, de pandémie, d'euphorie que certaines races de politiciens sont les plus dangereuses car utilisant maladies, pandémie, peur et joie pour anesthésier le peuple, a balancé Guy Marius Sagna au Président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Février 2022 à 20:43 | | 6 commentaire(s)|

Poursuivant sa lettre, il déballe: "Monsieur le Président Macky Sall vous venez d'annoncer que vous allez donner des terrains aux lions du football.



Ces lions méritent tout.



Mais monsieur le président Macky Sall, ces vaillants, braves et patriotes lions du football ne méritent pas que leurs noms soient associés à des terres que vous, vos maires, vos ministres et vos directeurs détournez tous les jours que Dieu fait.



Monsieur le Président de la République, débrouillez-vous pour ne pas donner à nos chers lions du football des terrains à des endroits que vous et votre caste voulez vous partager en essayant d'utiliser les lions du football comme de futurs boucliers de la fureur populaire contre la spoliation foncière.



Monsieur le Président Macky Sall, chaque fois que vous et les vôtres avez voulu détourner des terres vous avez d'abord donné à certains évêques, certains khalifes généraux ou certains porte-paroles de familles religieuses, à certains magistrats, à certains hauts gradés des forces de défense et de sécurité pour couvrir vos arrières.



Monsieur le Président Macky Sall, ne gâchez pas notre fête ! Monsieur le Président Macky Sall enlevez les noms de nos lions du football de votre business foncier qui n'a que trop duré"!



Bravo aux lions du Sénégal !

Non aux spoliations foncières !



GMS

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook