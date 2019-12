Guy Marius Sagna et Cie: Un des grévistes de la faim dans un état très critique

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|

Guy Marius Sagna et Cie devront encore faire face au procureur. Hier mardi, ils avaient décidé d’entamer une grève de la faim. Et selon un de leurs avocats, l'un des grévistes est mal en point. « L’un des grévistes de la faim, Malick Biaye, est très fatigué. Il est dans une situation très critique. Il a d'ailleurs subi deux crises. Ce qui nous inquiète.



Nous avons attiré l'attention de l'agent pénitentiaire responsable de la cave. Mais, elle nous a dit qu'elle est au courant de cette situation, elle m'a conseillé d'aller voir le doyen des juges pour qu'une décision soit prise. Apparemment le parquet a été saisi mais il n'a fait aucune réaction », a indiqué Me Babacar Ndiaye sur les ondes de la Rfm.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos