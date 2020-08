Guy Marius Sagna et Cie à Tobène pour exprimer leur solidarité

Les populations de Tobène peuvent compter sur le soutien de Guy Marius Sagna et ses camarades. Ils se sont rendus dans ce village, pour, explique l’activiste, « exprimer notre solidarité aux habitants de Tobène, Kër Maguèye, Maka Dieng qui luttent contre l’accaparement de leurs terres par les ICS avec la complicité de l’État néocolonial du Sénégal, je suis depuis 30 minutes à Tobène».

