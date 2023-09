Guy Marius Sagna et Cie déposent une lettre de protestation au siège de l’UMS

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Septembre 2023 à 12:31 | | 0 commentaire(s)|

La plateforme «Chemin de La Libération» poursuit sa lutte pour la libération des détenus politiques. A cet effet, le député Guy Marius Sagna et compagnie vont déposer aujourd’hui à 09 heures une lettre de protestation au siège de l'Union des magistrats sis au palais de justice Lat Dior de Dakar, contre l'instrumentalisation de la justice et le silence complice de l'UMS, informe L'As.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook