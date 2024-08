Guy Marius Sagna était en concertation avec lui : Moustapha Cissé Lô sort de l’ombre Malade et loin des devants de l’actualité, Moustapha Cissé Lô est sorti de l’ombre hier. C’est l’honorable député-activiste, Guy Marius Sagna, un homme teigneux comme lui qui a partagé la nouvelle de leur entretien. Son post :

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Août 2024 à 11:07 | | 0 commentaire(s)|

Je suis allé aujourd'hui (samedi NDLR) à la rencontre de celui qui a été le 4e président du parlement de la CEDEAO monsieur Moustapha Cissé Lô.



Je lui ai posé beaucoup de questions. Je salue la disponibilité et la générosité du président Moustapha Cissé Lô. Il a répondu à mes questions et m'a fait plusieurs suggestions et prodigué des conseils.



Une autre Afrique de l'Ouest est nécessaire.

Une autre Afrique de l'Ouest est possible.

GMS,



