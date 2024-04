Guy Marius Sagna explique son absence à la prestation de serment du Président Bassirou Diomaye Faye

" Je suis actuellement hors du Sénégal, c'est pourquoi je n'ai pas pu assister hier à la prestation de serment du Président Bassirou Diomaye Faye ", a-t-il affirmé.



Guy Marius Sagna a révélé qu'il était convoqué au parlement de la CEDEAO, pour l'installation de la 6e législature et qu'il devait prêter serment avec ses collègues députés. Cette obligation parlementaire l'a donc empêché d'être présent à la cérémonie d'investiture du nouveau chef de l'État sénégalais.



Depuis Abuja, au Nigéria, où il se trouve actuellement, Guy Marius Sagna a tenu à rassurer ses concitoyens. Il a affirmé recevoir toutes les demandes de rencontres de ceux qui souhaitent lui parler des injustices et des oppressions qu'ils subissent. Il se dit également attentif aux récits des injustices vécues par les citoyens sénégalais.



Malgré son absence physique, Guy Marius Sagna s'engage à recevoir les Sénégalais dès son retour dans le pays. En tant que représentant à l'Assemblée nationale, il affirme être à l'écoute de leurs préoccupations et prêt à trouver des solutions aux problèmes rencontrés par ses concitoyens.



Cette explication de l'absence de Guy Marius Sagna à la cérémonie de prestation de serment du Président Bassirou Diomaye Faye, met fin aux spéculations et montre son engagement envers ses obligations parlementaires, ainsi que sa disponibilité à écouter les préoccupations des Sénégalais.