Guy Marius Sagna : la libération serait proche Des tractations seraient en cours pour Libérer Guy Marius, détenu en prison depuis le 29 novembre 2019, à la suite d’une marche contre la hausse du prix du prix de l’électricité. Le FRN (opposition), a commis dernièrement, Me El Hadji Amadou Sall pour défendre l’activiste. Ce dernier a déposé une nouvelle demande de liberté provisoire, jeudi, qui aurait beaucoup de chances d’aboutir, selon notamment Me Moussa Sarr, un autre de ses avocats. Une nouvelle marche est organisée ce lundi pour sa libération et contre la hausse du prix de l’électricité par le collectif Nio Lank.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2020 à 07:30 | | 0 commentaire(s)|



