Guy Marius Sagna lève un lièvre. "Le syndicaliste Ibrahima Sarr a été sauvagement agressé par Abdoulaye Bibi Baldé et ses nervis au sortir d'une réunion". « Les nervis de l'Apr, envoyés par le voyou financier Abdoulaye Bibi Baldé, Dg de La Poste ont agressé hier nuit (avant-hier) le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications (Sntpt)», a révélé l’activiste.

Le crime d’Ibrahima Sarr ? «Dénoncer avec ses camarades du Sntpt le car- nage financier du dg Abdoulaye Bibi Baldé», a expliqué Guy Ma- rius Sagna. «J'exprime toute ma solidarité aux membres du Sntpt et à leur secrétaire général Ibrahima Sarr. Prompt rétablissement à toi vaillant combattant», a-t-il souligné.



« Pourquoi Bibi Baldé n'est pas sanctionné par le président Macky Sall malgré les détournements qu'il a effectués à La Poste », s’interroge-t-il.



« Parce que, c'est Macky Sall lui-même qui parraine les vols de deniers publics. C'est le Président Macky Sall qui en- courage ses dg et ministres à voler l'argent du peuple pour battre campagne et acheter le vote des Sénégalais», explique le membre de Frapp France Dégage.



Il rembobine : « le Président Macky Sall, au lieu de dire à son pro- cureur de désigner la direction du palais de justice à Djibril Ngom voleur des listes de candidats aux élections locales de la coalition Yewwi Askan Wi, accueille un voleur au palais présidentiel. Le président Macky Sall accueille, protège, encourage et fait la promotion des voleurs de deniers publics comme le dg Abdoulaye Bibi Baldé.»



Il demande au peuple sénégalais de dire à Macky et à Bibi « que La Poste n'est pas leur dibi. »

