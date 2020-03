Guy Marius Sagna : « mon arrestation était arbitraire, ma libération est illégale » Guy Marius Sagna a fait face à la presse pour la première fois, hier, depuis sa libération du Camp pénal après 3 mois de détention, pour une manifestation non autorisée contre la hausse du prix de l’électricité. L’activiste a déclaré que sa libération est illégale.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Mars 2020 à 09:16

« Mon arrestation était arbitraire, ma libération est illégale », a dit le leader de France Frapp/dégage. Qui souligne, « ma libération est illégale. Mais si un Etat veut te sortir de prison, tu n'y peux rien ».

Et d’ajouter: « Quand Me Amadou Sall est venu me dire qu'il est mandaté par le FRN pour me défendre, j'ai accepté tout en lui disant que mes avocats préparent une conférence de presse. Et comme tous les Sénégalais, j'ai vu la demande de liberté provisoire à la télévision. Il ne m'ont rien dit et je n'ai pas suivi les procédures pour obtenir la libération ».



