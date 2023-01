Guy Marius Sagna rend visite à Pape Alé Niang : Les images d’une rencontre Parmi les fervents défenseurs du journaliste, ne ratant aucune sortie pour réclamer sa libération, l’activiste-député Guy Marius Sagna, qui a rendu visite à Pape Alé Niang, récemment libéré et placé sous contrôlé judiciaire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Janvier 2023

« C'est un Pape Alé Niang fort que nous avons rencontré. Un Pape Alé Niang qui se bat pour sa liberté de journaliste d'investigation, pour la liberté de la presse, pour le Sénégal et l'Afrique. Pape Alé Niang vous salue et vous remercie toutes et tous », a posté Guy Marius Sagna sur sa page Facebook, images à l’appui…













