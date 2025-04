Guy Marius Sagna sur ses interpellations envers l’Etat : Le gouvernement a répondu à certaines de mes questions …

Nuyu naa la !





1- J'avais interpellé le gouvernement sur "la commercialisation des dossiers d'intégration des enseignants dans la fonction publique". Le ministre de la fonction publique m'a informé que des mesures ont été prises pour examiner cette allégation. Le ministre a aussi demandé de lui transmettre toute preuve ou information complémentaire permettant d'identifier les auteurs de cette commercialisation de dossier d'intégration d'enseignant. Le Jub, Jubal, Jubbanti c'est aussi individuellement et collectivement lutter contre ces actes en dénonçant celles et ceux qui exploitent l'impatience légitime des enseignants à intégrer la fonction publique.



La balle est donc dans le camp des enseignants auxquels il a été proposé de payer de l'argent pour voir son dossier d'intégration traité. Votre député est donc à votre disposition. Régler ce problème c'est aussi accélérer la cadence du traitement des dossiers des enseignants.



2- Le ministre de l'intégration africaine et des sénégalais de l'extérieur, à ma question sur les difficultés des réfugiés Mauritaniens résidants en France d'obtenir le visa m'a dit que cela ne dépend pas de ses services. Je vais interpeller le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique à ce sujet.



3- Au sujet de la vente de rendez-vous visa par VFS Global, le gouvernement m'a informé que des réunions sont prévues avec VFS Global, les ambassades concernées et avec les missions diplomatiques des pays de l'Union européenne. En outre, le gouvernement m'informe que la réflexion est en cours sur la réciprocité dans les modalités de délivrance de visas d'entrée au Sénégal pour les ressortissants de certains pays.



4- La Senelec m'a répondu sur:



A- la coupure d'électricité de plus de cinq (05) heures au quartier Babou Salam de Rufisque Ouest les 18 et 19 janvier 2025.



B- la gestion des coupures d'électricité et la communication avec les clients.



C- viabilisation des zones non électrifiées et extension du réseau : cas de Dougar Extension.



5- J'avais interpellé le gouvernement sur la situation des cheffes de service départemental de la famille nommées en août et novembre 2023 et dont certaines ne perçoivent pas leur salaire depuis lors. Le gouvernement mna répondu que pour être cheffe de service départemental de la famille il fait remplir deux conditions : être un agent de l'État et être au moins de la hiérarchie B. Selon le ministère de la famille et des solidarités, 25 cheffes de service départemental de la famille ne sont pas agent de l'État et non pas de d'engagement avec le ministère en charge de la fonction publique.



6- Ayant interpellé trois fois le gouvernement sur la décharge de Mamatoro (01 fois) et sur la décharge de Tobor (02 fois), le gouvernement m'a répondu:



"C'est ainsi qu'a la suite de la fermeture de la décharge de Mamatoro causée par l'incendie du 30 novembre 2024, une autre décharge a été ouverte dans le village de Tobor de manière participative avec les communautés locales, les autorités administratives et municipales et les services techniques décentralisées qui ont participé à la validation du site."



Le gouvernement a un financement qui prévoit aussi la construction d'un centre intégré de valorisation des déchets (CIVD) en provenance de Ziguinchor. La décharge de Mamatoro sera totalement réhabilitée.



Vos réactions, vos critiques, vos suggestions relatives à ces réponses du gouvernement sont les bienvenues.



GMS,