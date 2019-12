"Guy Marius devant le Palais": Toubab Diop exige la démission du ministre de l'intérieur « Depuis que le Ministre Aly Ngouille Ndiaye a pris la tête du Ministère de l’intérieur, le Sénégal baigne dans une totale insécurité« , selon Toubab Diop.



Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Décembre 2019 à 01:06 | | 0 commentaire(s)|

Cas d’insécurités…

Le responsable politique de l’Apr de rappeler : « dans la région de Tamba , le 27 juillet 2019 le commandant de la Gendarmerie de Koumpentoum a été froidement assassiné, à tout cela s’ajoute l’insupportable meurtre de Khady seye à Touba avec le phénomène des agressions qui sont devenues récurrentes dans notre capitale. »



Il réclame la démission de Aly Ngouille Ndiaye…

Pour lui, « le Maire de Linguére n’a apporté aucune innovation ou changement dans la gestion de la sécurité au Sénégal. Pire, ce dernier passe son temps à faire de la politique à Linguére, et à lorgner le fauteuil du Président de la République son excellence Macky SALL. Sa démission, est une exigence des citoyens qui sont excédés par l’insécurité que connaît notre pays actuellement. Le Sénégal est entrain de devenir une plateforme internationale de trafic de Drogue et de faux billet, drogue qui même dans les mains des forces de l’ordre a été volé« .



« Comment GUY Marus Sagna a t-il réussi à braver la loi Ousmane Ngom ?«

« Hier l’activiste GUY Maris Sagna avec ses acolytes et militants qui ne sont en réalité que de vulgaire perturbateurs ont réussi à atteindre en marche les grilles du palais de la République, l’image est grave, insoutenable et inacceptable. Comment GUY Marus Sagna a t-il réussi à braver la loi Ousmane Ngom ? Seul le Ministre de l’intérieur peut répondre à cette question. Nous demandons qu’il rend des comptes aux députés à l’Assemblée nationale et dépose devant l’hémicycle sa démission pour garder son honneur , et celle de la République« , conclut Toubab Diop.



Senego

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos