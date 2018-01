H&M retire une publicité jugée raciste: la réponse parfaite de Lukaku Sur Instagram, la publication de Romelu Lukaku a récolté plus de 174.000 likes grâce au hashtag #blackexcellence. "Tu es un prince qui deviendra bientôt un roi. Ne laisse personne dire que tu es différent", a commenté le Diable Rouge en regard de la photo.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Janvier 2018 à 12:33 | | 0 commentaire(s)|

Hennes et Mauritz (H&M) a annoncé mardi le retrait d'un sweat-shirt qui lui a valu de nombreuses accusations de racisme, notamment de la part de la superstar de NBA, LeBron James.



"Coolest monkey in the jungle"



"Nous avons non seulement retiré la photo de nos chaînes, mais aussi le vêtement de notre offre", a indiqué H&M sur son compte Twitter.



Plus tôt dans la journée, le joueur des Cavaliers de Cleveland a vivement critiqué le géant suédois de l'habillement, après la publication d'une publicité montrant un enfant noir portant un sweat-shirt à capuche avec cette inscription: "Coolest monkey in the jungle" (en français: "Le singe le plus cool de la jungle"). Le basketteur a publié sur son compte Instagram, un photomontage montrant le petit garçon la tête couronnée, et le slogan inscrit sur le sweat-shirt caché par une autre couronne.



"Ne laisse personne dire que tu es différent"



Romelu Lukaku y a également été de son montage où on peut lire "Black is beautiful". "Tu es un prince qui deviendra bientôt un roi. Ne laisse personne dire que tu es différent", a-t-il commenté en regard de la photo.



Le chanteur The Weekend a également annoncé avoir été profondément "choqué" par la publicité. "Je ne travaillerai plus jamais avec H&M", a-t-il tweeté.











7sur7.be

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook