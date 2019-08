HCCT- El Hadji Malick Guèye: « Souleymane Ndéné Ndiaye peut valablement, succéder au défunt Ousmane Tanor Dieng à la tête de cette institution …» Le nom de l’ancien Premier Ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye est cité parmi les éventuels successeurs du défunt président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales(HCCT), Ousmane Tanor Dieng. Et des voix s’élèvent contre sa candidature.

L’ancien député libéral, originaire de Latmingué, El Hadji Malick Guèye, parlant sur les ondes d’une Radio, reste d’avis que Souleymane a toutes les capacités nécessaires pour diriger n’importe quelle institution du pays.



Ainsi, il peut valablement, succéder au défunt Ousmane Tanor Dieng à la tête du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. « C’est un homme honnête, courageux, franc, sérieux et sincère. Il a les belles qualités humaines pour servir, encore, la République.



Sa compétence, son efficacité et sa rage de faire avancer les choses ne font l’ombre d’aucun doute. Il pourra être toujours d’un apport certain, considérable pour le Président Macky Sall », a soutenu le Président du mouvement «And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal ».



El Hadji Malick Guèye, considère que Souleymane Ndéné Ndiaye est un homme averti, qui se place toujours au-dessus des clivages partisans. « Le régime actuel est en passe de conduire le pays vers l’émergence socio-économique. Et, l’histoire retient que c’est lui qui a donné à beaucoup de libéraux le courage, l’audace d’appuyer Macky Sall.



Que ces agitateurs qui nourrissent une jalousie morbide à son endroit, se taisent. Nous demandons au Chef de l’Etat de continuer à lui faire confiance », invite-t-il.











