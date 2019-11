HCDS : La destitution d’Innocence Ntap réclamée par le G20

Plusieurs syndicats d'enseignants, regroupés autour du groupe appelé G20 demandent au Président Macky Sall de démettre Innocence Ntap Ndiaye de ses fonctions de présidente du Haut conseil du dialogue social (Hcds). D’après ces syndicalistes, Innoncence Ntap est inapte à mener le dialogue social.



"Quand on est une autorité qui occupe un poste aussi stratégique, on devrait avoir une position de neutralité. On ne peut pas avoir un parti pris pour un groupe. Ça ne devrait pas être son rôle dans cette affaire. C'est pourquoi, nous la récusons entièrement et totalement", a rejeté le Secrétaire général du Sels/O, Oumar Waly Zoumarou.



A retenir qu’Innocence Ntap Ndiaye avait invité les syndicats les moins représentatifs à se ranger derrière les plus représentatifs (G6) pour porter leurs revendications.



