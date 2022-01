HLM / Une Mairie d’environ 2 milliards FCfa de budget: 13 candidats pour la conquérir

La commune des Hlm vibre au rythme de la campagne électorale avec 13 candidats en lice. Ces derniers rivalisent d’ingéniosité pour séduire l’électorat et conquérir la mairie, dont le budget annuel est passé de 600 000 millions FCfa en 2014 à 1,7 milliard FCfa en 2022. Selon le président de la Commission électorale de Benno Bokk Yakaar (Bby), Pape Mambaye Dieng, outre le marché des Hlm qui génère une manne financière importante, la commune va aussi gérer, cette année, la zone industrielle de la Sodida.



Pour Lala Aïcha Fall, candidate indépendante, les Hlm constituent une zone économiquement viable. « Chaque commune a des réalités locales. Le marché des Hlm regorge d’énormes ressources financières. Il participe au relèvement du budget ; c’est une zone qui requiert une réorganisation pour que les populations profitent des retombées. Au-delà du marché, la Sodida qui représente le poumon économique de la commune, exige une gestion efficiente », souligne Mme Fall, qui en est à sa 3e candidature pour la mairie des Hlm.



Pour elle, tout comme pour Abdourahmane Diaw, le candidat de la coalition République des valeurs Rewum Ngor, ces Locales renferment des enjeux locaux et sont différents de la Présidentielle. « Le mode d’élection des maires au suffrage direct universel a constitué pour nous, une source de motivation. Les populations élisent directement leur maire. Cette nouvelle donne nous a encouragés à nous lancer dans cette compétition électorale », indique l’homme, qui capitalise 25 ans d’expérience dans l’administration locale.



Directeur administratif et financier de la commune de Gueule-Tapée / Fass / Colobane, il estime qu’il sera question de « stimuler, de revitaliser et de consolider l’attractivité du marché, poumon économique de la localité, en un marché moderne répondant aux attentes du consommateur, en termes de compétitivité et de sécurité, et conforme aux exigences posées dans le cadre de la protection de l’environnement ».



Si les candidats à la mairie prévoient de créer de nouvelles perspectives, le maire sortant, Sadikh Seck, entend, pour sa part, assurer la continuité, après un mandat de sept ans. Selon ses collaborateurs dont Papa Mambaye Dieng, il compte à son actif des réalisations phares dont la reprise des travaux du complexe omnisports et culturel des Hlm, le pavage des rues, le relèvement des plateaux techniques des structures de santé, le recrutement de 211 jeunes (83 en Cdi et 128 en Cdd), l’érection du poste de police en Commissariat et la finalisation des travaux du stade avec l’installation de projecteurs, de tribunes et la pose du gazon.



D’après « Le Soleil », interpellés, des jeunes disent être très réceptifs aux programmes présentés par les candidats. Certains privilégient, pour l’heure, les caravanes, d’autres misent sur le porte-à-porte pour présenter leur programme. Pour Cheikhouna Dieng, un jeune entrepreneur résidant dans la localité, ils ont besoin d’un meilleur accompagnement pour profiter des opportunités d’emplois. Ils souhaitent également évoluer dans un cadre de vie doté d’infrastructures sportives modernes.